Київводоканал має достатні запаси реагентів, щоб здійснювати знезараження води відповідно до вимог ДСанПіН.

У мережі розповсюджується інформація, що через несправність у логістиці припиняються поставки хлору до столичного водоканалу і якість питної води погіршується, однак у профільному відомстві спростовують цю інформацію.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

"Ще раз наголошуємо, що Київводоканал має достатні запаси реагентів, щоб здійснювати знезараження води відповідно до вимог ДСанПіН. Також нагадуємо, що вже 40% води у Києві знезаражується без участі хлору, більш сучасними реагентами", - йдеться у повідомленні.

Також підприємство закликає не довіряти фейкам та орієнтуватись лише на офіційні джерела інформації - зокрема сайт, Facebook та Telegram-канал КМДА, а також сайт та Facebook Київводоканалу.

Нагадаємо, раніше МОЗ опублікувало рекомендації щодо дій у разі відсутності водопостачання.

Так, наголосили у МОЗ, потрібно використовувати питну воду з бюветів та інших джерел нецентралізованого водопостачання (колодязів, шахтних криниць), пунктів розливу питної води (в тому числі пересувних) при їх наявності, фасовану бутильовану воду та воду в місткостях для індивідуального користування.

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