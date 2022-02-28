Євросоюз планує створити в усіх країнах-членах ЄС єдину, небюрократичну процедуру прийому біженців, які залишили Україну, рятуючись від війни.

За оцінками Європейської Комісії (ЄК), кількість вимушених переселенців внаслідок війни в Україні становитиме понад 7 мільйонів.

Як повідомляє Deutsche Welle, про це заявив єврокомісар ЄС з антикризового управління Янес Ленарчич.

Згідно з даними Ленарчича, ЄК вже мобілізувала 90 мільйонів євро на гуманітарну підтримку.

Також Євросоюз планує створити в усіх країнах - членах ЄС єдину, небюрократичну процедуру прийому біженців з України.

Це означає, що їм не доведеться проходити стандартну для ЄС процедуру отримання притулку і вони без зайвої бюрократичної тяганини отримуватимуть тимчасовий захист у ЄС на строк до трьох років, заявила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

За даними ЄК, до Євросоюзу з України вже прибули щонайменше 300 000 біженців.

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