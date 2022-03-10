Також він сказав, що зараз захисники Миколаєва "пожукають" окупантів.

Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім розповів про ситуацію в місті.

"Сьогодні ми зайняли частину сіл по одному з напрямків. Зараз поставляємо продукти, забиваємо магазини. Також наша терроборона комунікує у віддалених районах, щоб щільніше зробити захист і вогонь по ворогу", - сказав Кім.

Також він додав, що у нього і захисників Миколаєва є плани на сьогоднішній день.

"За даними, які були вчора, ворог відпочивав, але збирався нападати. Поки чекаємо, буде напад чи ні. Подивимося, що буде доповідати розвідка, щоб розуміти їхні плани на день. Але у нас є і свої плани", - додав Кім.

Крім того, він відмітив, що 9 березня в Миколаєві були втрати.

"Ми зміцнюємося, посилюємося. Засранці стріляють по блокпостах. Вчора, на жаль, у нас були втрати. Робити висновки. Але з цим нічого не можна зробити. Вони підло стріляють по житлових кварталах. Будемо зараз відтягувати їх від міста. По одній стороні ми це вже зробили, зараз знову їх трохи пожукаємо", - підсумував Кім.

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