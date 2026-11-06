'Дніпро – фактично лінія фронту': Плетенчук розповів, що відбувається на Кінбурнській косі

В акваторії безліч різноманітних мін, дослідити місцевість зараз неможливо.

Російські окупаційні війська, які перебувають на Кінбурнській косі, використовують її для контролю виходу з Дніпровсько-Бузького лиману цивільних суден – навігація там дуже небезпечна також через величезну кількість вибухових пристроїв. Про це в ефірі телемарафону заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Як пояснив військовий, перебуваючи на косі, окупанти перешкоджають пересуванню цивільних суден з морських портів, зокрема Миколаєва та Херсона. Також росіяни здійснюють з півострова "турбуючий вогонь" по містах материкової України.

"В принципі, характер дій ворога залишається незмінним. Незмінним залишається й те, що ворог там періодично зазнає втрат", - сказав Плетенчук та додав, що окупанти не почуваються вільно на косі.

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Він також пояснив, наскільки щільне мінування акваторії в районі Кінбурнської коси. За словами військового, для того, щоб це дослідити, треба потрапити в акваторію Дніпровсько-Бузького лиману - водойму, яка "відділяє" узбережжя від Чорного моря. Однак, як підкреслив речник, провести відповідні дослідження під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну неможливо – це дуже небезпечно.

Як зазначив Плетенчук, в цю акваторію впадає Дніпро, через який після знищення росіянами Каховської ГЕС вимило велику кількість вибухових пристроїв в акваторію. Йдеться за різноманітні типи засобів, починаючи від якірних річкових мін і закінчуючи протидесантними, протипіхотними мінами.

"Тому що лінія узбережжя на Дніпрі – це фактично лінія фронту і мінування там було відповідним. Особливо враховуючи те, що росіяни мінують багато, а лівий берег є пологим – змило багато. Тому зараз говорити про якусь безпечну навігацію неможливо. Там треба проводити відповідні протимінні заходи. Що стосується Чорного моря – іншої частини Кінбурнського півострова – так само ситуацію потрібно дослідити. А це, на жаль, окупована територія", - сказав Плетенчук.

Кінбурнська коса: що це за локація

Ця піщана коса в Миколаївській області, за кілька кілометрів від Очакова, яка є продовженням Кінбурнського півострова та частково відділяє Чорне море від Дніпровсько-Бузького лиману. Коса окупована росіянами з 2022 року. Звідти росіяни завдають ударів по Очакову тощо, через що заблоковано рух із портів Херсона й Миколаєва. Ця коса - єдина окупована частина Миколаївщини.

Кінбурнська коса – частина природно-заповідного фонду України - національного природного парку "Білобережжя Святослава" та регіонального ландшафтного парку "Кінбурнська коса".

Як писав УНІАН, Кінбурнську косу ворог захопив ще у 2022 році, та вважає її дуже важливою локацією. Речник Військово-морських сил ЗС України, капітан 2 рангу Дмитро Плетенчук сказав, що ця коса має стратегічне значення для окупантів та наразі вона залишається районом активних бойових дій. Влітку українським військовим вдалося встановити там український прапор, однак про звільнення цієї території поки не йдеться.

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