Ірина Венедиктова записала відеозвернення до народу.

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова розповіла, що в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі стартувало розслідування про військові злочини Російської Федерації.

"Процес притягнення до відповідальності розпочато. Вони наївно вважають, що знаходяться в зоні комфорту і думають, що прикриються своїми військовими або політичними функціонерами – маячня сивої кобили. Закон просто погано знають і практику не вивчали. Ми вже почали консультації з нашими міжнародними партнерами, щоб забезпечити затримання російських злочинців під час спроб перетину кордонів цивілізованих країн. Так і буде. Кістками ляжемо, але заарештуємо. Багато що у нас вже вийшло за порівняно короткий час", - йдеться у зверненні.

За словами Венедиктової, Міжнародний кримінальний суд для України важливий тим, що забезпечує відповідальність саме конкретних осіб, а не держави. Тобто відповідати перед законом будуть як президент, так і чиновники. Навіть якщо вони спробують сховатися, Міжнародний кримінальний суд може видавати ордери на їх затримання в інших країнах світу.

"Кожна ракета, пущена путінськими генералами по Києву, Харкову, Охтирці, Василькову, Чернігову, Херсону, Маріуполю, Миколаєву, Сумах – це ваш вирок. Ви знаєте про ваші злочини, ми знаємо про ваші злочини, весь цивілізований світ знає про ваші злочини! І ми не сподіваємося тільки на міжнародний кримінальний суд, хоча і працюємо над збором доказів для нього 24/7", - додала генпрокурор.

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