Збройні сили України розшукують колону ворожої техніки з особливо небезпечними терористами.

Українські військові розшукують колону ворожої техніки, позначену літерою V. Як повідомляє прес-служба ЗСУ, це особливо небезпечні терористи, які прибули в Україну зі спеціальним завданням. Техніка рухається в бік Києва.

"Дуже важливо. Звертаємося до всіх громадян Київської області та Києва! Всі, хто бачив, зафіксував, знає місце знаходження цієї колони, терміново надати дані українським захисникам, або по можливості не дозволити їх подальше переміщення. Це дуже важливо! Слава Україні", - йдеться в заяві ВСУ.

Якщо ви помітили ворожу техніку, негайно повідомте чат-бот https://t.me/stop_russian_war_bot

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