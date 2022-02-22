В російському МЗС здивували заявою щодо ймовірності введення регулярних військ в ОРДЛО.

В Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що "поки не збираються" вводити регулярні війська на територію окупованого Донбасу.

Про це пише "РИА Новости".

"Поки Росія не збирається вводити війська в "ЛНР" та "ДНР". Рішення прийматимуть з урахуванням погроз", - повідомили в МЗС РФ.

Водночас журналісти та очевидці повідомляють, що у ніч на 22 лютого росіяни перекинули на окуповану територію Донецької та Луганської областей важку техніку без розпізнавальних знаків за кілька годин після виступу російського президента Володимира Путіна й визнанням ним "ЛДНР".

На кадрах з Макіївки під Донецьком видно різні військові машини, в тому числі БТР, танки і вантажівки під час руху.

Визнання Путіним "ЛДНР"

Ввечері, 21 лютого, російський президент Володимир Путін заявив про визнання Росією маріонеток Кремля, терористичних організацій "ЛДНР". Після чого з Пушиліним та Пасічником були підписані відповідні "документи".

Одразу після заяви Путіна слідувала хвиля обурень з боку західних країн. США і Британія пообіцяли жорсткі санкції проти причетних до визнання бойовиків осіб.

Того ж дня Путін наказав ввести частину регулярних військ на територію окупованих Донецької і Луганської областей. Російських військових з технікою бачили очевидці та журналісти.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на рішення Путіна, наголосив, що йдеться про порушення цілісності України і фактичним виходом з "Мінська".

Міжнародна спільнота не визнає легітимність режимів "ЛДНР" й засуджує дії Росії

Тим часом в ОРДЛО триває примусова мобілізація цивільного населення. За словами очевидців, подекуди окупанти затримують навіть неповнолітніх. Крім того, тисячі мешканців окупованого регіонів були перекинуті терористами в рамках нібито "евакуації" у прикордонні російські області.

Триває й ескалація на передовій. За останню добу в зоні ООС було поранено 12 бійців, шестеро отримали бойові травми; двоє військових, на жаль, загинули.

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