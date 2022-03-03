У місті чути гучні постріли, які лунають з боку АЕС.

Колона ворожої техніки вирушила у напрямку Запорізької АЕС.

Про це у Telegram повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.

"Колона ворожої техніки вирушила в напрямку атомної електростанції. В місті чути гучні постріли, які лунають з того боку", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня до Енергодара, де розташована Запорізька АЕС, підійшли ворожі війська. Люди масово вийшли на зустріч з ворогом та не пустили його до міста.

3 березня міський голова Дмитро Орлов повідомив, що до міста наближається ворожа колона з понад 100 одиниць важкої техніки. Він зазначив, що ворог обстріляв блокпост та застосовує зброю проти мирного населення. Орлов закликав містян залишатися вдома.

Згодом мер додав, що на блокпосту в місті Енергодар Запорізької області триває бій, снаряди ворога влучили у житлові будинки, в одному з них розпочалася пожежа.

Він розповів, що ворожий снаряд потрапив на територію школи №2 та опублікував відео, на якому видно, як з однієї зі шкільних будівель йде дим.

Через обстріли російських військових у місті відсутнє водопостачання, у деяких мікрорайонах немає світла.

В результаті обстрілів в Енергодарі поранено щонайменше двох цивільних мешканців.

Станом на 22:00 електропостачання в Енергодарі було відновлено, а водопостачання планують відновити найближчим часом.

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