"Метінвест" ще кілька днів тому сформував колону з харчами та необхідними речами для жителів Маріуполя, однак через постійні обстріли вантаж так і не може бути доставлений.

Із Запоріжжя вийшла колона гуманітарної допомоги Маріуполю з харчами та ліками, однак через бої вантажівки зупинились у місті Оріхів.

Про це заявив генеральный директор "Запоріжсталь" Олександр Мироненко.

"Наразі з Запоріжжя вийшла колона з 30 автобусів та 8 фурами з гуманітарною допомогою, ліки, продукти харчування. Ця колона стоном на годину назад знаходиться в місті Оріхів, але за містом почалися бойові дії і наразі координаторами колони з обласної державної адміністрації Запоріжськоі та Донецької областей приймається рішення про подальші дії: повертати колону чи почекати поки завершаться бойові дії та слідувати далі до Маріуполя", - зазначив Олександр Мироненко.

Нагадаємо, для евакуації мирного населення та для доставки гуманітарного вантажу в Маріуполь необхідний "зелений" коридор та режим тиші. Вчора евакуаційна колона з місцевим населенням так і не змогла виїхати за межі Маріуполя через потужні обстріли міста. Про це повідомив у фейсбуці голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Метінвест" ще кілька днів тому сформував колону з харчами та необхідними речами для жителів Маріуполя, однак через постійні обстріли вантаж так і не може бути доставлений.