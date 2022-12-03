В перехопленій телефонній розмові сибірячка розповідає мобілізованому чоловікові, що багато мобілізованих на війну з Україною повертаються додому в цинкових трунах.

Російське командування приховує причини загибелі мобілізованих перед новою хвилею мобілізації, щоб запобігти бунтам в армії.

Про це свідчить нова перехоплена СБУ розмова росіян, в якій сибірячка розповідає відправленому воювати в Україну про те, що мобілізовані повертаються додому в цинкових трунах, а їх родичів дивує офіційна причина загибелі.

"Вже натовпи мобілізованих додому назад приїжджають. У цинку", - сказала вона.

За її словами, в Сибіру вже взагалі багато таких, а найцікавіше, що про причини загибелі пишуть: "заснув і не прокинувся".

"Не те щоб там десь на навчаннях, або десь там під час бойових дій... "Заснув і не прокинувся". Ось недавно випадок був. А він був там, на передку",- скаржиться жінка.

Чоловік вважає очевидним, що таким чином командування намагається мінімізувати суспільну паніку перед новою хвилею мобілізації, яку в Росії планують провести в грудні. Мовляв, "новобранці" і так деморалізовані. Частина з них калічать себе і навіть не доїжджають до війни.

Також чоловік поділився власним досвідом перебування в наметовому містечку для мобілізованих в Новосибірську.

"Там один, коротко кажучи, собі вени порізав, другого порізали, третій від синьки здох...",- сказав він.

Перехоплені розмови окупантів:

Раніше в СБУ опублікували перехоплення розмов, в яких російські окупанти обговорюють способи втекти з війни в Україні. Зокрема, загарбники розглядали варіанти імітації бойових поранень.

Згодом ЗМІ повідомили, щоб поповнити ряди своєї армії, Росія викрадає власних громадян. Так, троє росіян влаштувалися на роботу в компанію, що займається гірничодобувною, нафтовою і газовою промисловістю.

Російські загарбники відмовляються брати участь у прямих бойових зіткненнях з українськими воїнами.

Також у перехопленій телефонній розмові російський військовий розповів дружині, що військових ніхто не змінює і ротації практично немає.

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