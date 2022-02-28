Пересування містом необхідно обмежити у цілях безпеки.

Комендантська година у Києві відсьогодні триватиме з 20:00 до 07:00.

Про це повідомляють у КМДА.

У цей час пересуватися містом можуть винятково ті, хто має спецперепустки нового зразка Військового коменданта міста Києва.

Перепустки, видані до цього, скасовуються.

При цьому в КМДА наголосили, що перепустки видаються лише для транспорту. Пересуватися пішки у комендантську годину – суворо заборонено!

Цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці у період комендантської години без спецперепустки, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога.

Під час комендантської години вийти з домівок можна у разі оголошення повітряної тривоги, щоб пройти у найближче укриття.