Щоденно пропускні операції здійснюються лише в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» та двічі на тиждень – у КПВВ «Новотроїцьке».

Російсько-окупаційні незаконні збройні формування на Донбасі й надалі блокують дорожні коридори навпроти контрольних пункти в’їзду-виїзду «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське» та «Мар’їнка».

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

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«За рішенням командувача Об’єднаних сил всі КПВВ на лінії розмежування функціонують щоденно з 08:00 до 16:00. Щоденно пропускні операції здійснюються лише в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Станиця Луганська». В КПВВ «Новотроїцьке» пропуск відновлюється двічі на тиждень – у понеділок та п’ятницю, коли окупанти розблоковують рух дорожнім коридором», - наголосили в ДПСУ.

Протягом тижня прикордонники оформили в КПВВ «Станиця Луганська» до тимчасово окупованої території України 5,904 тис. осіб, на контрольовану територію – 5,609 тис. осіб.

Через КПВВ «Новотроїцьке» 208 громадян та 37 транспортних засобів прослідували в бік тимчасово окупованого Донецька, 110 осіб та 15 транспортних засобів перетнули лінію розмежування на контрольовану Україною територію.

Водночас 23 громадян російські найманці не допустили на тимчасово окуповану територію України.

Чому не працюють КПВВ на Донбасі

З 10 листопада Україна відновила пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування.

В Донецькій області функціонують КПВВ «Гнутове», «Новотроїцьке», «Мар’їнка», та «Майорське», на Луганщині - КПВВ «Станиця Луганська» та новостворені контрольні пункти в’їзду-виїзду «Щастя» та «Золоте».

Втім, російська сторона не пропускає громадян через лінію розмежування. Громадян повертають на підконтрольну Україні територію.

Представник МЗС РФ Марія Захарова безпідставно звинуватила Україну у зриві відкриття КПВВ у Золотому та Щасті.

Водночас, в Європі закликали Росію змусити бойовиків відкрити КПВВ у Щасті й Золотому. В заяві Франції та Німеччини підкреслюється, що Україна здійснила кроки для покращення умов на занедбаних пунктах пропуску до настання зими та з метою послаблення страждання людей на сході України.

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Автор: Юлія Петриченко