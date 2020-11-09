Для пропуску через КПВВ громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов'язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу "Дій вдома" або обсервації.

У всіх КПВВ в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі з 10 листопада поновлюється пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування.

Про це повідомляє прес-центр ООС в Facebook.

«Починаючи з 8:00 10 листопада, відповідно до рішення командувача Об’єднаних сил, в усіх КПВВ у районі проведення операції Об’єднаних сил, відновлюється пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування», - йдеться в повідомленні.

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На території Донецької області через КПВВ «Гнутове», «Новотроїцьке», «Мар’їнка», «Майорське», а на Луганщині - через КПВВ «Станиця Луганська» та новостворені контрольні пункти в’їзду-виїзду «Щастя» та «Золоте».

Пропуск громадян і транспортних засобів буде проводитися щоденно з 8:00 до 18:00.

Під час в’їзду на підконтрольну уряду України територію проводитиметься температурний скринінг громадян. Обов’язковою умовою також є перебування в захисній масці (респіраторі) та дотримання соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки.

Для пропуску через КПВВ громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу «Дій вдома» або обсервації, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України №392 від 20.05.2020.

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Автор: Костянтин Гончаров