На його думку, противник намагається провокації перетворити на реалії.

Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що українські військові повинні дзеркально відповідати на обстріли на Донбасі.

Читайте такожЗагострення на Донбасі: бойовики обстріляли українські позиції 13 разів, є загиблі і пораненіПро це він розповів в ефірі каналу "Україна 24".

"Якщо ми скажемо про останні події, то вони очевидні. Вчора і сьогодні убивають наших солдатів, стріляють, при чому уже стріляють зі 120-мм мінометів, тобто порушують всі можливі й неможливі домовленості", - сказав Кравчук.

На його думку, противник намагається провокації перетворити на реалії.

"Не треба чекати чи видумувати, що це провокація чи не провокація. Постріл є постріл. Якщо вони стріляють, відповідати маємо так само. І не треба чекати, поки когось уже уб’ють чи поранять. Вони ж використовують будь-які можливості, щоб провокації перетворювати в реалії. Тобто звинувачувати Україну, вимагати від України і стріляти в солдатів України. Ну чого ми маємо спостерігати і удавати, що цього не відбувається? Має бути відповідна жорстка реакція у всьому", - відзначив він.

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Автор: УНІАН