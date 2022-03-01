В полон потрапили слюсарі, вчителі, та соціальні працівники з окупованої частини сходу України.

На Донбасі взято в полон групу мешканців окупованих територій, яких Росія відправила воювати проти України.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

"Сьогодні на Донецькому напрямку наші захисники взяли в полон групу представників збройних формувань РФ. Ними виявилися мешканці окупованих територій: слюсарі, вчителі, соціальні працівники. Всіх їх кремлівська влада силоміць мобілізувала до своєї армії та холоднокровно відправила вперед як гарматне м’ясо", - йдеться у повідомленні.

В ООС додали, що сьогодні воїни полку "Азов" гідно зустріли кадирівців в степах Донбасу.

"Елітні війська РФ виявились звичайним вантажем "200", яким зараз окупанти масово завалюють Україну", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Сумській області зробили зелений коридор для обміну полоненими.

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