Міністр оборони закликав світ допомогти вистояти Україні проти російської агресії - закрити небо і надавати озброєння.

Міністр оборони України Олексій Резніков закликає світ продемонструвати, що не боїться російського тирана Володимира Путіна, який ховається в бункері

Про це міністр оборони повідомив у соціальній мережі Facebook під час звернення не тільки до лідерів вільного світу, а й також до мешканців всіх країн світу.

Резніков заявив, що на Росію не вплинули жодні застереження, спроби діалогу чи стурбованість, як і жодні міжнародні правила та механізми.

"Кремлю абсолютно начхати на ваші спроби розмовляти. Його не турбує ООН, ПАРЄ чи інша інституція, де ви намагаєтесь зберегти його присутність. Російські солдати поводяться як терористи і боягузи", - наголосив міністр.

"За 11 днів російські окупанти зруйнували понад 200 українських шкіл, 34 лікарні, понад 1500 житлових будинків.

Вже встановлено, що російські солдати вбили 38 українських дітей та понад 70 поранили. Загалом підтверджено дані про понад 400 вбитих і понад 800 поранених цивільних громадян. Ці дані точно неповні. Адже ворог влаштував справжній акт геноциду проти України. Тільки в Маріуполі захоплено в заручники 400 тис. українців. Їх постійно обстрілює авіація, реактивна артилерія, ракети", - додав Резніков.

"Російські інтервенти обстрілюють гуманітарні коридори, через які намагаються врятуватися цивільні. Вони вбивають тих, кого обіцяли пропустити. Вони вбивають тих, хто намагається від поранень чи голоду врятувати заручників терористів. Це воєнні злочини. Це страшне горе для України", - наголосив міністр.

Водночас він нагадує міжнародній спільно і, що російські солдати вбивають мешканців європейської країни.

"Де ваші цінності та ідеали? Де робота міжнародних організацій, на які витрачаються мільярди доларів? Де ООН, Червоний хрест, ОБСЄ? Вони сховалися", - заявляє Резніков.

Також він звертає увагу, що сьогодні близько 10 тис. студентів з інших країн, що знаходяться в Україні, є мішенями путінських терористів. Понад 2 тис. з них вже взято в заручники російськими солдатами. Багато з Індії, Китаю, Туреччини, країн Перської затоки.

Також окупанти тримають у заручниках журналістів: наразі відомо про громадян Британії у місточку Стоянка-2.

"Сьогодні я хочу сказати вам одне – не бійтеся. Не бійтеся! Як не боїмося ми. За 11 днів Україна повністю зруйнувала міф про військову міць Росії. Українські воїни за 11 днів вже знищили понад 11 тисяч російських солдат. Це більше, ніж за дві чеченські війни, які тривали 6 років", - підкреслив міністр.

Він переконаний, що ще пару днів, і втрати Росії вбитими та пораненими перевершать втрати за 10 років війни в Афганістані.

"Не бійтеся! Як не бояться наші молоді хлопці та дівчата, які зупиняють ворога. Як не бояться наші фермери, які захоплюють ворожу бронетехніку. Як не злякався працівник поштової компанії, який збив російський літак з ПЗРК. Сьогодні у Європи є шанс перемогти тирана, який залякував усіх навколо десятиліттями. Для цього необхідно, щоб Україна встояла", - наголосив Резніков.

"Росія не зможе перемогти нас у відкритому бою. Вона не зможе нас залякати злочинними обстрілами наших міст.

Щоб перемогти, нам потрібна допомога - закрите небо і зброя. Ми захистимо себе і вас. Ми не боїмося росіян. Це вони втікають і сотнями здаються у полон", - заявив міністр.

Крім зброї, з кожним днем постає питання загальної стійкості.

"Нам потрібні ресурси, щоб вдягати нашу армію, годувати наших людей. Щоб швидко відновити зруйноване. Ви маєте посилити тиск на Росію. Та на усіх, хто отримує гроші в Москві. Бо вони притягнуть війну у ваш дім. Світ змінився. Ви маєте дуже швидко ухвалювати рішення. Адже триває війна у Європі. Кремль може запалити нові вогнища", - наголосив Резніков.

"Закликаю усіх показати, що вільний світ не боїться одного тирана, який ховається у бункері", - підсумував міністр оборони.

Вас також можуть зацікавити новини: