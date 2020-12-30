За словами Кривоноса, у лавах військових панує розчарування.

Колишній заступник секретаря Ради нацбезпеки та оборони Сергій Кривонос, якого напередодні звільнив Володимир Зеленський, розповів про ставлення у Збройних силах України до проголошеного на Донбасі режиму припинення вогню.

За словами Кривоноса, військові на фронті не розуміють київських політиків, пише "Апостроф".

"Не раз опиняючись в ситуації, коли тобі намагалися заборонити стріляти, я розумію, що відчувають військові. Велике розчарування, що люди пішли на війну воювати, а їм забороняють це робити. Тому відбувається падіння морального духу в Збройних силах і відтік фахівців", - зазначив він.

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Кривонос стверджує, що за останні три роки з лав ЗСУ звільнилися більше 70 тисяч осіб. Не всі з них можуть "витравити з себе дух воїна", додає екс-заступник секретаря РНБО.

"Добре, якщо вони знайшли себе в цивільному житті і можуть на нормальній роботі себе реалізувати. А ті, які не реалізувалися, як раз і становлять велику проблему. Це питання має вирішуватися на державному рівні, щоб ті, хто захищав Україну, не були забуті. Повинні працювати масштабні програми щодо забезпечення підтримки тих, хто воював ", - наголосив генерал, додаючи про необхідність психологічної реабілітації та можливість реалізації вчорашніх воїнів у лавах підрозділів територіальної оборони.

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Сергій Кривонос - генерал Збройних сил України, перший заступник Командувача Сил спеціальних операцій ЗС України.

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12 березня 2019 року президент України Петро Порошенко призначив Сергія Кривоноса заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

29 грудня Зеленський звільнив Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

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Автор: Юрій Годован