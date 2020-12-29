Станіслав Асєєв вважає, що теперішня влада, як й попередня, занадто поверхово дивиться на Росію.

Колишній бранець росіян Станіслав Асєєв не виключає, що очікуваного возз’єднання мешканців ОРДЛО та Криму з рештою населення може й не бути – навіть коли Росія виведе війська.

Про це він розповів в інтерв’ю Українській правді.

На запитання, чи уявляє він, як розлом між українцями по обидва боки фронту можна зшити, той, зокрема, відповів: «Ніяк».

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«Людей, які вже визначилися зі своєю позицією, не переконаєш. Це питання наступних поколінь, на них треба робити ставку. Власне, це те, що вже зараз робить РФ, в тому числі, на окупованих територіях. Вони дуже масштабно промивають мізки молодих людей, починаючи з перших класів, закінчуючи університетами. Знову ж таки, це те, що Росія розуміє, і чого не розуміє наша держава», – зазначив він.

Він дорікнув Києву, що влада занадто поверхово дивиться на Росію.

«Вони вважають, що РФ це лише танки й гармати. А це наслідок, а не причина. І, звичайно, потрібно донести думку, що в інформаційну безпеку ми маємо вкладати великі кошти. Цього не відчувають, бо це неможливо помацати. Якщо танки ви бачите, то тут не зрозуміло, на що витрачати гроші», – пояснив Асєєв.

Частина мешканців окупованих територій, на думку журналіста, ностальгують за Радянським Союзом.

«Потім їм кажуть: ви «Донецька народна республіка». Потім кажуть: ні, ви будете частиною «Новороссии», потім Захарченко придумав «Малоросію». Потім — можливо, вас все ж таки приєднають до Росії, ось вам паспорти, але приєднання не відбувається», – додав колишній бранець.

І цей хаос в мисленні підкріплюється кремлівською пропагандою, зауважує українець, додаючи, що криза ідентичності буде лише поглиблюватися.

«Людина не може відчути себе росіянином, отримавши паспорт РФ, бо є питання приєднання території: чому ми не стаємо як Крим частиною РФ? А цього, скоріше за все, ніколи не відбудеться. Але не маючи жодного доступу до тих територій, ми нічого вже не вирішимо. Це жорстокий експеримент над людьми. В широкому сенсі, всі окуповані території — це одна велика «Ізоляція», – підсумував екс-полонений.

Обмін полоненими у 2019 році

Рік тому, 29 грудня 2019 року, відбувся великий обмін утримуваними особами між Україною і так званими "ДНР" і "ЛНР". З полону бойовиків повернулися 76 українців, зокрема журналіст Станіслав Асєєв, який перебував у полоні понад 2 роки. З полону звільнили 12 військових і 64 цивільних осіб.

Загалом звільнили 81 людину, але 5 людей залишилися на окупованій території. У межах обміну Україна передала бойовикам понад 120 людей, ще 17 відмовилися брати участь в обміні. Українська влада зокрема передала колишніх "беркутівців", обвинувачених у розстрілах на Інститутській у 2014 році, та бразильця Рафаеля Лусваргі.

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Автор: УНІАН