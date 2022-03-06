Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що єдиний спосіб зупинити жахіття війни - це зупинити президента росії володимира путіна.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час онлайн-брифінгу.
"Російська агресія повинна стати стимулом для об'єднання всіх 141 держави-члена ООН, які засудили вторгнення росії в Україну в Генеральній асамблеї, проголосувавши за відповідну резолюцію. Вони повинні об'єднатися і відродити гарантії, закладені у Статут ООН", - зазначив Кулеба.
Він додав, що демократія завжди перемагає диктатуру.
"Ми повинні бути готові не лише звільнити українські території від російської окупації, а й повністю знівелювати російську загрозу у вигляді путінської диктатури. Єдиний спосіб зупинити жахіття загрози війни - це зупинити путіна. Свобода - це наша найвища цінність, і ми все зробимо для того, щоб перемогти", - наголосив урядовець.
Нагадаємо, 24 лютого рано вранці війська рф увірвалася на територію України. Пізніше українська Верховна Рада проголосувала за введення воєнного стану.
Ворог атакував військові об'єкти, а потім використовував різне озброєння і авіацію проти мирних населених пунктів.
Президент України Володимир Зеленський 6 березня поділився, що за словами взятих в полон російських військовослужбовців - РФ готувала вторгнення в нашу країну завідомо з порушенням правил війни.