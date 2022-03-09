Дмитро Кулеба / фото getty images
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном подальші кроки щодо зміцнення обороноздатності України.
Про це міністр повідомив у Twitter.
"Мав розмову із держсекретарем Блінкеном про подальші кроки щодо зміцнення обороноздатності України", - написав він.
Кулеба подякував США за новий пакет жорстких санкцій проти Росії.
"Тиск має зростати, поки Росія не припинить свою жорстоку агресію та варварські воєнні злочини проти українців", - наголосив голова МЗС.