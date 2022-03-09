Кулеба обговорив з Блінкеном подальші кроки щодо зміцнення обороноздатності України

Кулеба подякував США за новий пакет жорстких санкцій проти Росії та наголосив, що тиск має зростати, поки Росія не припинить свою жорстоку агресію та варварські воєнні злочини проти українців.