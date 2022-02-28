Якщо Росія застосує ядерну зброю, - це буде атака на все людство.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що у разі застосування Росією ядерної зброї, світ буде втягнутий у катастрофу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба повідомив під час олайн-брифінгу для російськомовних ЗМІ про триваюче вторгнення російських військ на територію України.

Зокрема, міністра попросили оцінити рівень загрози застосування Росією ядерної зброї.

"Це безумство, яке ввергне світ в катастрофу. Якщо те, що робить зараз президент Путін, та війна, яку він розв'язав, - це атака на світовий порядок, то використання ядерної зброї стане атакою на все людство. І цьому потрібно за всяку ціну перешкодити", - сказав Кулеба.

Як повідомляти УНІАН, 27 лютого віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз продовжить підтримувати Україну, попри погрози президента Російської Федерації Володимира Путіна застосувати ядерну зброю.

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