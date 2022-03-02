Україна не може чекати тижнями і потребує негайно посилення Повітряних сил бойовими літаками.

Україна продовжує працювати з міжнародними партнерами у питанні отримання бойових літаків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив під час онлайн-брифінгу.

Глава МЗС наголосив, що потреба України в отриманні бойових літаків залишається абсолютно нагальною вимогою.

"Наші пілоти героїчно б'ються у повітрі. Гинуть, збиваючи російські літаки, які прямують на бомбардування наших міст, на вбивство наших цивільних громадян. Ми зафіксували випадки, коли обстріли російськими літаками української території відбуваються без зальоту цих літаків на нашу територію. На жаль, по-варварськи використовуються військово-космічні сили РФ, і дійсно в України є надзвичайно нагальна потреба у зміцнення Повітряних сил", - сказав Кулеба.

Він додав, що Україна працює з низкою країн над цим питанням.

"Є прогрес у цьому питанні, але ми не можемо чекати. У нас немає тижнів, у нас є дні, і ми маємо вирішити цю проблему за декілька днів", - сказав Кулеба.

"Це не означає, що якщо не буде літаків, ми здамося, але це означає, що якщо не буде літаків, ми будемо продовжувати боротьбу, на жаль, з набагато більшими втратами серед мирного населення, тому що Росія цинічно буде продовжувати бомбити наші міста", - сказав Кулеба.

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