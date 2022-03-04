Крім того, росіяни розповіли публіці, хто їхній президент.

Четверо російських окупантів, які потрапили у полон, заспівали уривок національного гімну України.

Відео з'явилося у мережі.

На кадрах четверо полонених із зав'язаними очима виконують гімн України. В кінці автор ролика вигукує "Слава Україні", а полонені чемно відповідають "Героям Слава".

Голос за кадром вигукує "Путін...", а росіяни додають "х*йло".

Раніше працівники Служби безпеки України затримали українського військового, який перейшов на бік окупанта під час окупації Криму у 2014 році. Він у складі гаубично-артилерійського дивізіону РФ вдерлися в Україну.

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