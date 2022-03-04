За даними Міноборони, жінки-військовослужбовці складають 15% від загального складу ЗСУ.

Наближається весняне свято 8 березня, коли жінкам особливо не байдужі знаки уваги від чоловіків. Сухопутні війська ЗС України запропонували подарунок, від якого точно ніхто не відмовиться.

"Букет квітів? Ні. Нові парфуми? Ні. А ось збитий ворожий танк або убитий окупант – те, що треба", – заявили у ВСУ.

До речі, за даними Міноборони, жінки-військовослужбовці складають 15% від загального складу ЗСУ. Таке збільшення кількості жінок у Збройних силах відбулося після 2014 року.

Війна Російської Федерації проти України

Йде дев'ятий день війни, яку Україні та її народу оголосив кривавий диктатор володимир путін. Його орки не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителів і багатоповерхівках міста.

Вчора, 3 березня, відбувся другий раунд російсько-українських переговорів щодо негайного припинення вогню та відведення військ з території України. Наша делегація не отримала результатів, на які розраховувала, і продовжить діалог у третьому раунді переговорів.

Єдине, сторони досягли порозуміння про спільне забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного цивільного населення, а також доставки медикаментів та харчових продуктів до місць найжорстокіших боїв з можливістю тимчасового припинення вогню на період, коли здійснюватиметься евакуація в секторах, де вона проводиться.

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