Сьогодні відбулася зустріч Лаврова і Кулеби.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров після сьогоднішньої зустрічі з українським міністром Дмитром Кулебою заявив, що Росія не планувала домовлятися про припинення вогню.

"Я не здивований, що пан Кулеба заявив про те, що не вдалося домовитися про припинення вогню. Тут ніхто не збирався домовлятися про припинення вогню. Всі ці пропозиції і послідовність кроків добре відомі українській стороні", - сказав Лавров під час брифінгу.

Нагадаємо, Кулебі не вдалося домовитися з Лавровим про припинення вогню. За словами глави українського МЗС, Україна шукає дипломатичні рішення, але поки їх немає, будемо "самовіддано, жертвуючи собою, захищати нашу землю, наших людей від російської агресії".

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