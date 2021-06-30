Також, як показало соціологічне дослідження, майже 16% громадян вбачають загрозу для України від США.

Лише 23,6% українців готові захищати свою державу зі зброєю в руках.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного у квітні Центром Разумкова.

Згідно з результатами опитування, на запитання, чи готові українці захищати свою країну, 33,8% респондентів відповіли негативно.

Ще 29,3% опитаних висловилися за участь у волонтерському русі; 23,6% готові захищати державу зі зброєю в руках, а 13,2% - не змогли відповісти.

Читайте такожУ штабі ООС розповіли, як минула доба на ДонбасіВодночас 74,1% громадян вважає, що існує загроза Україні від Росії. Ще 15,3% так не вважають, а 0,6% - не змогли відповісти.

Також 71,9% респондентів відповіли, що існує загроза Україні від зовнішньої збройної агресії, а 18% - що такої загрози не існує. 10,1% не змогли відповісти.

При цьому 56,2% опитаних вважають, що у разі воєнної загрози (збройної агресії) Україна може розраховувати лише на власні сили; 34,9% - на допомогу з боку країн ЄС та НАТО; 25,9% - на допомогу з боку США; 20,2% - на широку міжнародну допомогу; 5,2% - на допомогу з боку країн СНД і ОДКБ; 2,9% - на допомогу з боку Росії. Ще 6% опитаних не змогли відповісти.

Крім того, як показало опитування, 63,3% громадян вважають, що в Україні існує загроза сепаратизму; 21,7% переконані у відсутності такої загрози; 14,9% не відповіли.

Водночас 52,8% громадян вважають, що для України існує загроза від міжнародного тероризму, а 29,2% - що такої загрози не існує.

Водночас 15,8% українців вбачають загрозу від США, а 66,9% - так не думають.

12,6% респондентів вважають, що Україні може загрожувати Китай, а 63% так не думають.

Лише 12,3% вважають, що існує загроза від НАТО, а 68,7% так не думають.

Від Євросоюзу вбачають загрозу лише 7,4% респондентів, а 76,5% - ні.

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова 23-28 квітня 2021р. в усіх регіонах України за винятком Криму та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2 021 респондента віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.

Дослідження здійснене за фінансової підтримки Посольства Великої Британії в Україні.

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Автор: Віталій Саєнко