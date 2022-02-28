Литовські брати підтримують Україну у боротьбі з кремлівським агресором.

Литва відправляє Україні військову та гуманітарну допомогу для боротьби з російськими окупантами.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками переговорів з литовським колегою Габріелюсом Ландсбергісом.

"Литва рішуче стоїть на боці України. Більше військової та гуманітарної підтримки вже прямують в Україну. Ми обидва згодні з тим, що ЄС має прийняти найболючіші санкції проти Росії, щоб зупинити війну Путіна проти українського народу", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, що вчора Литва передала українській армії автомати, пістолети і бронежилети. Постачання зброї будуть регулярними.

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