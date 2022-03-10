Тепер купити деякі товари можна виключно в обмеженій кількості.

На тлі того, що росіяни почали масово скуповувати товари з полиць магазинів, мережеві супермаркети вирішили обмежити кількість одиниць деяких товарів, які відпускають в одні руки.

Зокрема, купити в обмеженій кількості можна локшину швидкого приготування, корм для тварин, Туалетний папір і гречку. Ліміт встановили і на інші товари першої необхідності.

У соціальних мережах повідомляють про те, що деякі магазини встановили підвищену ціну на покупку товарів понад установлене обмеження.

Нагадаємо, окупанти обстріляли супермаркет у Харкові, загинули чотири людини, а 15-поранені.

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