Супермаркети Росії встановили ліміт на продаж товарів / УНІАН
На тлі того, що росіяни почали масово скуповувати товари з полиць магазинів, мережеві супермаркети вирішили обмежити кількість одиниць деяких товарів, які відпускають в одні руки.
Зокрема, купити в обмеженій кількості можна локшину швидкого приготування, корм для тварин, Туалетний папір і гречку. Ліміт встановили і на інші товари першої необхідності.
У соціальних мережах повідомляють про те, що деякі магазини встановили підвищену ціну на покупку товарів понад установлене обмеження.
Нагадаємо, окупанти обстріляли супермаркет у Харкові, загинули чотири людини, а 15-поранені.