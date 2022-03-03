Еммануель Макрон та Володимир Путін / фото getty images
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що президент РФ Володимир Путін відмовляється припинити свої атаки на Україну.
Про це Макрон повідомив у Twitter.
"Сьогодні вранці я розмовляв з президентом Путіним. На цьому етапі він відмовляється припинити свої атаки на Україну", - зазначив він.
На думку президента Франції, наразі важливо підтримувати діалог, щоб "уникнути людської трагедії".
"Буду продовжувати свої зусилля та контакти. Ми повинні уникати найгіршого", - додав Макрон.