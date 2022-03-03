На думку президента Франції, наразі важливо підтримувати діалог, щоб "уникнути людської трагедії".

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що президент РФ Володимир Путін відмовляється припинити свої атаки на Україну.

Про це Макрон повідомив у Twitter.

"Сьогодні вранці я розмовляв з президентом Путіним. На цьому етапі він відмовляється припинити свої атаки на Україну", - зазначив він.

На думку президента Франції, наразі важливо підтримувати діалог, щоб "уникнути людської трагедії".

"Буду продовжувати свої зусилля та контакти. Ми повинні уникати найгіршого", - додав Макрон.

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