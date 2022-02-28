Росіяни вбили на Донеччині 3 людини, у тому числі одну дитину, та поранили 32.

На Донеччині кількість поранених перевищила три десятки. Запеклі бої точаться у двох населених пунктах.

Як повідомив Павло Кириленко, голова Донецької ВДА, станом на 9 ранку Маріуполь і Волноваха залишаються найгарячишими точкам на Донеччині.

"Як повідомляють військові, за ці міста точаться бої. Працюю над наданням зеленого коридору - для завозу до Волновахи гуманітарної допомоги, медикаментів, продуктів, води, а також для евакуації жителів", - зазначив Кириленко.

За останньою інформацію (за вечір 27 лютого та ранок 28 лютого - станом на 09:00) росіяни вбили на Донеччині 3 людини, у тому числі одну дитину, та поранили 32.

"У Маріуполі 1 загиблий (дитина) і 15 поранених. У Сартані 2 загиблих і 5 поранених. У Волновасі 11 поранених. У Лебединському 1 поранений", - написав Кириленко.

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