Слово "холера" звучить всередині міста, всередині окупаційної влади і їх кураторів.

Окупанти починають зачиняти Маріуполь на карантин.

Про це під час Всеукраїнського телемарафону повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Ми спостерігаємо, як місто зачиняється. Крім того, почала надходити інформація, що російська сторона у Ростові-на-Дону підготувала вже окремі інфекційні відділення, де вони готуються приймати власних військових, які можуть потрапляти внаслідок епідемії, і слово "холера" звучить всередині міста, всередині окупаційної влади і їх кураторів", - сказав він.

За його словами, просто закрити місто - це найцинічніший варіант боротьби з епідемією.

Також Андрющенко додав, що гуманітарна ситуація стає все гіршою: питну воду мешканці окупованого Маріуполя отримують раз на два дні, є також проблема з їжею. Окупанти проанонсували, що безкоштовну їжу з 1 липня отримуватимуть лише пенсіонери та інваліди.

Як повідомляв УНІАН, у Маріуполі ситуація катастрофічна, в місті давно немає світла, води. Він практично зруйнований російськими окупантами.

20 травня міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що окупанти намагаються відновити водопостачання у місті, проте, не маючи компетентності, це призводить до масового прориву труб і підтоплень. Пізніше він повідомив, що росіяни не змогли відновити водопостачання у Маріуполі і встановили мобільні душові намети. Через відсутність водопостачання у місті можуть виникнути спалахи інфекційних захворювань.

За даними Бойченка, у Маріуполі залишається більш як 100 тис. мешканців.