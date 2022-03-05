Як зазначив воїн, далі окупанти їхати не збираються.

Українські захисники знищили колону військової техніки ворога поблизу Харкова. Йдеться про машини з маркуванням Z.

Відео з місця подій опублікував один з українських воїнів.

На кадрах видно величезну кількість знищеної техніки ворога. Серед ліквідованої техніки колісна та гусенична. Кадри зняли на околицях Харкова.

"Показую, як повинен виглядати російський окупант на території України. Ось так. Хто боїться цих машин з буквами Z, ось дивіться: всі вони стоять позаду. Далі вони їхати не збираються, далі їх ніхто не пропустить. Всі разом тримаємося. Слава Україні", - зазначив автор ролика.

Розпочата десята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Частини та підрозділи загарбників деморалізовані, солдати та офіцери окупаційної армії продовжують здаватися у полон, втікають, залишаючи на Українській землі озброєння і техніку.

Активними бойовими діями завдають втрат противнику не тільки озброєні підрозділи українських захисників але й звичайні неозброєні люди, демонструючи окупанту свою громадянську позицію, завдаючи йому психологічної поразки.

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