Також знищено 102 реактивні дрони.

У ніч на 20 листопада Сили оборони України збили 3 балістичні і 79 крилатих ракет, запущених російськими загарбниками. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Зокрема, у звіті не зазначається точна кількість балістичних ракет, запущених ворогом у ніч на 20 листопада, але зазначається, що окупанти били такими типами балістики як "Іскандер-М", "С-400" і протикорабельними ракетами "Циркон".

Разом з тим, Силам оборони вдалося перехопити 3 балістичні ракети.

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Також загарбники запустили 84 крилаті ракети повітряного та морського базування "Х-101", "Калібр" і "Іскандер-К".

Українським захисникам вдалося збити 79 крилатих ракет "Х-101" і "Калібр".

Ще ворог запустив 404 ударні дрони типу Shahed (123 із них – реактивні), "Гербера" та дрони-імітатори типу "Пародія".

Українські захисники змогли збити або подавити 380 ворожих дронів типу Shahed (102 із них – реактивні).

Загалом, за попередніми даними, станом на 10:30, протиповітряною обороною України збито або подавлено 372 цілі.

"Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях", - наголошується у звіті.

Масована атака РФ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, за інформацією від прем’єр-міністра України Сергія Корецького, цієї ночі під російським ударом були Київ і девʼять областей.

Загалом в Україні внаслідок нічної російської атаки загинули вісім людей, 28 - постраждали. Зокрема, в Києві вночі внаслідок російської атаки загинули 6 людей.

Цієї ночі РФ завдавала ударів у Києві по трьом мостам: Подільсько-Воскресенському, Дарницькому і Південному.

Внаслідок нічної атаки російських окупантів на мости та дорожню інфраструктуру в Києві фіксується велика кількість заторів на дорогах.

Серйозної атаки також зазнали Львів і область. Є загиблі і постраждалі.

Крім того, внаслідок російського масованого удару по Україні в ніч на 20 листопада було пошкоджено залізничну інфраструктуру.

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