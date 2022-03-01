Представник ОП зазначив, що РФ перейшла до жорстоких бомбардувань мирних жителів.

Росія вдалася до нової жорстокої тактики у війні проти України.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Бомбардування великих міст. Щоб були масові жертви серед цивільних. Щоб налякати й викликати паніку. Щоб стерти історичну пам'ять з вулиць українських міст. Ось ключові прояви нової тактики війни РФ", - заявив Подоляк.

Нагадаємо, що ввечері, 1 березня, дві ракети ворога влучили у столичну телевежу в районі метро "Дорогожичі".

Пошкоджена трансформаторна підстанція, яка живить електроенергією телевежу, а також апаратна на самій телевежі.

Унаслідок атаки окупантів загинули 5 людей, ще 5 отримали поранення, розповіли у ДСНС.

Крім того, окупанти завдають нищівних ударів по житлових кварталах Херсона, Харкова, Маріуполя та інших міст.

Важливо

Напередодні Міноборони та СБУ попереджали українців про заплановану інформаційно-психологічну операцію росіян, у рамках якої вони глушитимуть зв’язок і сіятимуть паніку через нібито капітуляцію чинної влади. Спецслужби закликають цьому не вірити.

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