Група 1+1 media активно працює над знищенням фейків у міжнародному медіапросторі, а також взаємодіє з іноземними журналістами, аби масово спростовувати російську брехню, доносити до людей з усього світу найважливішу інформацію та фіксувати злочини РФ на території України.

Для цього на сайті ТСН.ua, що входить до складу 1+1 media, в розділі "Матеріали для Гааги" консолідовано публікується вся інформація про воєнні події на території України.

"Історія твориться сьогодні. Ми не дамо нікому її спаплюжити, перекрутити чи трактувати по-іншому. Тому 1+1 media фіксує всі прояви злочинних дій РФ на території України, весь перебіг цієї цинічної та жахливої війни. Ми не пробачимо жодного вчинку і ніколи не забудемо зроблене", – розповідають в 1+1 media.

У медіагрупі закликають людей, які стали свідками злочинів російських військових, надсилати всю інформацію та фото чи відеофайли на адресу [email protected] Після перевірки на достовірність ми публікуватимемо матеріали в розділі.