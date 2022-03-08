Олександр Дубінський закликав українців допомогти співробітникам підприємств оборонної сфери.

Народний депутат Олександр Дубінський закликав українців допомагати нашим підприємствам, що працюють в оборонній сфері, і їх співробітникам.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Ми можемо не тільки давати інформаційну відсіч ворогові і виявляти російських загарбників і диверсантів, а також їх техніку. Ми можемо допомагати нашим заводам з ремонту військової техніки "живими" грошима, зібраними українськими волонтерами, бізнесменами, громадськими організаціями та фондами, простими українцями", – підкреслив парламентарій.

"Ми розуміємо – зауважив Дубінський, – що сьогодні всі співробітники оборонних підприємств працюють понад норму, щоб нашим доблесним військам було чим і на чому гнати російських загарбників з нашої землі. І така робота повинна бути гідно оцінена у всіх сенсах".

Так, на держпідприємстві "Харківське конструкторське бюро ім. А.а. Морозова" – флагмани з розробки бронетанкової техніки і артилерії – співробітники під бомбардуваннями і артобстрілом намагаються повернути до життя БТР4, який отримав "поранення" на полі бою.

"Це неймовірні хоробрість і самовідданість, це справжній український дух і віра в перемогу! - зауважив нардеп. - І ми можемо допомогти харків'янам пережити ці страшні дні".

ДП "Харківське конструкторське бюро ім. А. а. Морозова" (ДП "ХКБМ")

Р/Р для збору допомоги UA 97 322313 0000026007000035581, код ЄДРПОУ підприємства 14310299

Нагадаємо, що інформаційні ресурси народного депутата Олександра Дубінського створили чат-боти за напрямками. Головне - розуміти алгоритм дій:

* Збережіть це повідомлення, перешліть його своїм друзям і рідним і перешліть його в місцеві групи і паблік.

* Якщо вам відомо про переміщення ворожої техніки - пишіть на @mediaoboronabot.

* Якщо ви можете допомогти нашій терробороні - пишіть на @mediaoboronateroboronabot.

* Якщо ви можете допомогти з продуктами - пишіть на @mediaoboronafoodbot.

• Якщо ви можете допомогти з пальним, медикаментами або ви лікар - пишіть на @mediaoboronamedbot

* Якщо ви можете допомогти з евакуацією та розміщенням переселенців - пишіть на @mediaoboronaevacuationbot

* Якщо ви шукаєте своїх близьких, які пропали безвісти - напишіть на @mediaoboronapoiskbot

Мета Медіаоборони - інформаційна відсіч агресору і виявлення російських окупаційних військ/ДРГ, допомога нашим військовим і всім, хто знає, що перемогу буде за нами.

"Підписувати. Публікуйте відео і фото, які ви побачили в мережі, а далі ми всі разом будемо доносити цю інформацію світу. Слідкуйте за апдейтами. Нам потрібно буде багато працювати", - підкреслив Дубінський.