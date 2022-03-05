Ситуація дуже складна, наголосив Федоров.

Місто Мелітополь, яке окуповане російськими військовими, перебуває на порозі гуманітарної катастрофи.

Про це під час Всеукраїнського телемарафону повідомив Мелітопольський міський голова Іван Федоров.

"Ситуація дуже складна. Місто Мелітополь на порозі гуманітарної катастрофи з кількох причин. По-перше, у місті закінчуються продукти, найголовніше - закінчуються медикаменти, які екстренно потрібні для лікування пацієнтів. Скільки ми не зверталися до різних військових, нам відмовлено в прокладанні гуманітарного коридору. Велика проблема з продовольством. Всі люди перелякані, вони не знають, що буде далі, вони не знають, як вони будуть жити далі", - сказав мер.

Також він додав, що мешканці міста щодня влаштовують проукраїнські мітинги.

"Щодня жителя Мелітополя виходять на проукраїнські мітинги. Сьогодні буде ще один мітинг. Стався інцидент на мітингу, коли російський військовий вистрілив по мітингувальнику. Після цього я звернувся до мешканців міста, щоб вони не підходили до військових, щоб ми змогли зберегти життя мирних жителів", - розповів Федоров.

За його словами, з кожним днем збирається дедалі більше жителів, які хочуть відстоювати свої права на життя в Мелітополі, в українському місті Мелітополі.

"І виходять і це декларують - різні лозунги, співають гімн, йдуть пішки вздовж всього міста, повертаються на центральну площу. І тим сами вони хочуть задекларувати, що те, як було у Мелітополі, їх влаштовує. Звичайно, вони б хотіли жити краще, але точно вони не хочуть іншої країни, не хочуть іншого режиу", - додав міський голова.

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