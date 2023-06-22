Протягом тижня російські окупанти намагалися відновити наступальні дії на східному напрямку.

На Мелітопольському напрямку протягом тижня Сили оборони України продовжували наступальні дії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив заступник директора Департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії полковник Микола Уршалович.

"На Мелітопольському напрямку протягом тижня підрозділи Національної гвардії спільно з іншими складовими Сил оборони продовжували наступальні дії. Також визначені підрозділи здійснювали фортифікаційне обладнання досягнутих рубежів та вели розвідку і розмінування у смугах виконання подальших завдань", - повідомив він.

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Уршалович також зауважив, що протягом тижня основні зусилля окупаційних військ були зосереджені на спробах відновлення наступальних дій у східній операційний зоні з метою відволікання резервів Сил оборони України на тлі триваючого контрнаступу.

Він розповів, що на Куп’янському, Лиманському та Сіверському напрямках ворог проводив безуспішні штурмові дії на позиції підрозділів Нацгвардії, активно застосовував реактивну артилерію та авіацію.

"Особливо гаряче було в районі Серебрянського лісництва, де противник намагався витіснити підрозділи Національної гвардії із займаних позицій, але незмінно отримував гідну відсіч", - сказав Уршалович.

19 червня загарбники проводили штурмові дії на позиції підрозділів 5-ї Слобожанської бригади, але їх було відкинуто та знищено близько 30 окупантів, а одного взято в полон.

Крім того, 18 червня в районі Спірного в полон було взято окупанта із загону "Шторм-Z".

На Бахмутському напрямку гвардійські розвідувально-ударні розрахунки продовжували знищувати техніку ворога та польові склади з боєкомплектом, поступово виснажуючи можливості противника вести активну оборону.

Уршалович також розповів, що на Херсонському напрямку протягом тижня окупанти відновлювали мінні поля та передові позиції, очікуючи активних дій Сил оборони України.

"Минулого тижня воїни-гвардійці продовжували наносити втрати окупантам у живій силі та техніці. Так, підрозділами оперативного призначення підтверджено знешкодження 210 окупантів, з яких понад 60 – назавжди", - повідомив він.

Крім того, знищено було, зокрема два танки, бойову броньовану машину та автомобільну техніку.

Серед іншого, Уршалович розповів, що спецпризначенці на Лиманському та Донецькому напрямках знищили близько 30 загарбників, ворожий танк, протитанкову керовану ракету, протитанкову гармату МТ-12 з розрахунком та автомобіль.

Також артилеристи Нацгвардії в ході вогневої підтримки підрозділів Сил оборони, які оборонялися на Лиманському та вели наступальні дії на Мелітопольському напрямку, знешкодили близько 140 окупантів, з яких 44 – вбитими. Авіацією Нацгвардії минулого тижня було знищено близько 20 загарбників.

Втрати окупантів в Україні

За минулу добу українські захисники знищили ще 650 російських окупантів. Так, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали близько 222 тис. 650 осіб.

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