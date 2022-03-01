Окупаційні війська Російської Федерації не припиняють спроб захопити територію України. Минулої ночі та вранці агресор обстріляв Харків, Одеську область, Кропивницький та інші регіони нашої країни. ЗСУ доблесно захищають українські рубежі, а територіальна оборона і населення намагаються допомагати солдатам. Щоб у людей було більше бажання протистояти ворогам, влада призначає винагороди за вбивство окупантів і знищення ворожої техніки. Саме з такою ініціативою виступив мер Чернігова Владислав Атрошенко.
Очільник міста записав звернення до жителів Чернігівщини: "Сьогодні завдання цих російських загарбників у першу чергу — це столиця. Це зрозуміло. Але значна частина російських військ знаходиться біля Чернігова, вони хочуть захопити місто Чернігів. Прохання до всіх жителів Чернігівщини: де ви можете, і чим ви можете — робіть все, щоб не пропустити військову техніку, горючі матеріали, зброю, російських солдатів, щоб вони не просувалися далі. Це в першу чергу стосується жителів північних регіонів".
За військові подвиги Владислав Атрошенко призначив високі нагороди. Українці можуть отримати $300 за вбитого або полоненого ворога, 250 тис. гривень — за танк, 200 тис. гривень — за БМП, 150 тис. гривень — за БТР.
Війна Російської Федерації проти України
- Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Згідно зі свіжими даними, її армія вже вторглася на Чернігівщину.