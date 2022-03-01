За танки, БТР і БМП призначені круглі суми.

Окупаційні війська Російської Федерації не припиняють спроб захопити територію України. Минулої ночі та вранці агресор обстріляв Харків, Одеську область, Кропивницький та інші регіони нашої країни. ЗСУ доблесно захищають українські рубежі, а територіальна оборона і населення намагаються допомагати солдатам. Щоб у людей було більше бажання протистояти ворогам, влада призначає винагороди за вбивство окупантів і знищення ворожої техніки. Саме з такою ініціативою виступив мер Чернігова Владислав Атрошенко.

Очільник міста записав звернення до жителів Чернігівщини: "Сьогодні завдання цих російських загарбників у першу чергу — це столиця. Це зрозуміло. Але значна частина російських військ знаходиться біля Чернігова, вони хочуть захопити місто Чернігів. Прохання до всіх жителів Чернігівщини: де ви можете, і чим ви можете — робіть все, щоб не пропустити військову техніку, горючі матеріали, зброю, російських солдатів, щоб вони не просувалися далі. Це в першу чергу стосується жителів північних регіонів".

За військові подвиги Владислав Атрошенко призначив високі нагороди. Українці можуть отримати $300 за вбитого або полоненого ворога, 250 тис. гривень — за танк, 200 тис. гривень — за БМП, 150 тис. гривень — за БТР.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Згідно зі свіжими даними, її армія вже вторглася на Чернігівщину.

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