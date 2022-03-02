1 березня мер Чернігова Владислав Атрошенко пообіцяв з особистих коштів виплачувати гроші за знищення техніки та складу ворога.

Мер Чернігова Владислав Атрошенко виплатив бійцям ЗСУ перші гроші за вбитих і полонених ворогів. Про це повідомляє Суспільне.

1 березня він пообіцяв особисто платити кожному, хто завдасть втрат ворогові і ворожій техніці. 2 березня він виплатив перші гроші - по 300 доларів за вбитих майора Леоніда Щоткіна і Дмитра Опойкова.

Гроші виплачуються після підтвердження даних від командування підрозділу. У мережі також показали російські документи окупантів.

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