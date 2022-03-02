Новини Чернігова / фото Олесі Мозирко
Мер Чернігова Владислав Атрошенко виплатив бійцям ЗСУ перші гроші за вбитих і полонених ворогів. Про це повідомляє Суспільне.
1 березня він пообіцяв особисто платити кожному, хто завдасть втрат ворогові і ворожій техніці. 2 березня він виплатив перші гроші - по 300 доларів за вбитих майора Леоніда Щоткіна і Дмитра Опойкова.
Чернігівська міськрада
Чернігівська міськрада
Гроші виплачуються після підтвердження даних від командування підрозділу. У мережі також показали російські документи окупантів.