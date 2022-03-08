Він зазначив, що влада міста не дозволить наживатися на біді інших людей.

Мер Чернівців Роман Клічук закликав місцевих жителів не підвищувати вартість оренди житла в місті. Такі дії в умовах війни він прирівняв до мародерства.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі.

"Деякі не розуміють, що у нас війна і наживаються на біженцях, піднявши ціни на оренду житла. Прирівнюю такі речі до справжнього мародерства в такі часи, і обіцяю, з сьогоднішнього дня взяти це питання під особистий контроль", - написав він.

Мер закликав місцевих жителів повідомляти йому про такі випадки.

"Відправляйте мені в особисті повідомлення контакти таких "під* * *сів", а я разом з податковою, поліцією і військкоматом почнемо вчити людяності. Рекомендую не жартувати! Найбільш нахабних оголошу публічно", - зазначив він.

Також Клічук подякував тим жителям, які прихистили переселенців безкоштовно, або ж беруть "символічну плату" за житло.

"Ми не дозволимо наживатися на чужій біді", — зазначив мер.

Як повідомляв УНІАН, раніше мер Львова Андрій Садовий заявив, що ціни на проживання в місті повинні залишатися такими, як були в довоєнний час, і закликав громадян повідомляти про порушення на "гарячу лінію Львова". Також мер Івано-Франківська Руслан Марцинків закликав орендодавців нерухомості не підвищувати ціни на житло. Він попередив, що за такі дії передбачається покарання.