Раніше на ЗАЕС у результаті обстрілів з боку російських військових виникла пожежа.

Мер Енергодара Дмитро Орлов вимагає зупинити обстріл атомної електростанції.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне відеозвернення він виклав у своєму Telegram-каналі.

"Вимагаю, зупиніться! Негайно припиніть обстрілювати впритул Запорізьку атомну станцію!", - закликав він російських окупантів.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 4 березня, Орлов повідомив, що в результаті безперервного обстрілу ворогом будівель та блоків найбільшої АЕС в Європі, загорілася Запорізька атомна станція. Він наголосив, що це загрожує світовій безпеці.