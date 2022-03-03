Над містом майорить український прапор.

Російські окупанти в середу відвідали Херсонську міськраду і поспілкувалися з представниками легітимної міської влади.

Про це поінформував у Facebook мер міста Ігор Колихаєв.

За його словами, непроханим гостям показали наслідки російського вторгнення - проблеми зі збором і похованням убитих, доставкою продуктів і медикаментів, вивезенням сміття, усуненням аварій тощо.

"Все, що відбувається зараз в нашому місті – політика, яку я ненавиджу. Я прийшов оновити інфраструктуру, заводити в Херсон інвестиції, будувати будинки, дороги, парки й нове життя для рідного міста. В результаті я шукаю спецпакети для вбитих, ставлю на вуха весь світ, просячи "зелений коридор" і думаю, як мені тепер відновлювати місто після танків і БТРів", - написав чиновник, запевнивши, що не давав окупантам ніяких обіцянок.

Він також перерахував по пунктах особливості життєдіяльності міста в нинішніх умовах:

до міста можна виїжджати тільки вдень;

комендантська година з 20:00 до 06: 00 зберігається суворо;

виїжджають в місто тільки машини з продовольством, медикаментами та іншим;

у місті запускають комунальний транспорт, щоб на роботу добиралися співробітники хлібозаводу, магазинів, аптек;

пішоходи ходять по одному, максимум по двоє. Військових не провокують. При першій вимозі зупиняються. Не конфліктують;

автомобілі, яким за умовами можна перебувати в місті, їздять з мінімальною швидкістю, повинні будуть готові в будь-який момент показати вміст того, що перевозиться.

"Поки так. Прапор над нами український. І щоб він залишався таким же, цих вимог доведеться дотримуватися. Нічого іншого поки запропонувати не можу", - резюмував він.

Раніше окупанти захопили в Херсоні місцевий порт і залізничний вокзал.