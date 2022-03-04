У Херсоні перебувають російські війська / фото УНІАН

Міський голова Херсона, який фактично захоплений російськими окупантами, Ігор Колихаєв, попередив, що місцеві мародери можуть розтягнути всі запаси продовольства.

Про це він написав у себе в Facebook.

У зв'язку з цим чиновник звернувся до власників супермаркетів і великих магазинів:

"Місто готове взяти на себе контроль за роздачею вашої продукції, що залишилася. Ми гарантуємо, що вона потрапить туди, де на неї зараз дуже чекають – в лікарні, дитячі будинки, пенсіонерам, нужденним, багатодітним сім'ям, соціальним категоріям і тощо. Ми зробимо це організовано і відповідально, в цьому можете не сумніватися".

Також мер зізнався, що йому соромно за деяких містян, які грабують магазини, супермаркети й ТРЦ.

"Мені ніколи читати моралі. Та й марно це. Якщо в своєму віці ви не зрозуміли головного, що красти у своїх не можна, мені з вами нема про що розмовляти. Бог вам суддя. Іншим городянам спасибі величезне і низький уклін. Просто за те, що навіть у такій нелюдсько важкій ситуації ви залишаєтеся Людьми! Контакт для координації роздачі продукції зі складів – депутат Херсонської міської ради, друг Херсона Ілля Карамаліков. Бережіть в собі людей", - резюмував він.

Нагадаємо, 3 березня в Херсоні окупанти захопили приміщення ТРК "Суспільне мовлення. Херсон". Зокрема, росіяни хочуть дезорієнтувати українців, посіяти паніку, зломити громадян і схилити українські війська до здачі, поширюючи дезінформацію про нібито "капітуляцію і підписання мирного договору з РФ".

Також відомо, що окупанти не дають можливості зробити "зелений коридор" - у місті назріває гуманітарна катастрофа.