Місто знаходиться на межі гуманітарної катастрофи, окупанти не дають згоди на "зелений коридор".

Міський голова Херсона, який фактично захоплений російськими окупантами, Ігор Колихаєв, попередив, що місцеві мародери можуть розтягнути всі запаси продовольства.

Про це він написав у себе в Facebook.

У зв'язку з цим чиновник звернувся до власників супермаркетів і великих магазинів:

"Місто готове взяти на себе контроль за роздачею вашої продукції, що залишилася. Ми гарантуємо, що вона потрапить туди, де на неї зараз дуже чекають – в лікарні, дитячі будинки, пенсіонерам, нужденним, багатодітним сім'ям, соціальним категоріям і тощо. Ми зробимо це організовано і відповідально, в цьому можете не сумніватися".

Також мер зізнався, що йому соромно за деяких містян, які грабують магазини, супермаркети й ТРЦ.

"Мені ніколи читати моралі. Та й марно це. Якщо в своєму віці ви не зрозуміли головного, що красти у своїх не можна, мені з вами нема про що розмовляти. Бог вам суддя. Іншим городянам спасибі величезне і низький уклін. Просто за те, що навіть у такій нелюдсько важкій ситуації ви залишаєтеся Людьми! Контакт для координації роздачі продукції зі складів – депутат Херсонської міської ради, друг Херсона Ілля Карамаліков. Бережіть в собі людей", - резюмував він.

Нагадаємо, 3 березня в Херсоні окупанти захопили приміщення ТРК "Суспільне мовлення. Херсон". Зокрема, росіяни хочуть дезорієнтувати українців, посіяти паніку, зломити громадян і схилити українські війська до здачі, поширюючи дезінформацію про нібито "капітуляцію і підписання мирного договору з РФ".

Також відомо, що окупанти не дають можливості зробити "зелений коридор" - у місті назріває гуманітарна катастрофа.