Мер міста Маріуполь, який окупанти взяли в блокаду, Вадим Бойченко прокоментував ситуацію.

У Маріуполі, який з перших днів війни страждає від обстрілів, загинули вже більше тисячі людей. Мер міста Вадим Бойченко висловив упевненість в тому, що всі причетні до блокади будуть нести відповідальність.

"Я впевнений, що прийде час, коли всі ці окупанти будуть сидіти на лаві підсудних в Гаазі. І цей військовий злочин буде покарано, а винуватці горітимуть біля пекла", - сказав Бойченко.

Бойченко також звернувся до світової спільноти з проханням про закриття неба над Україною.

Відзначити, у Маріуполі окупанти завдали артудар за пологовим будинком і не тільки, багато загиблих. В результаті обстрілу будівля повністю зруйнована.

Нагадаємо, Борис Джонсон пообіцяв притягнути Путіна до відповідальності за авіаудар по Маріуполю. Прем'єр-міністр Великобританії відреагував на авіаудар по пологовому будинку в Маріуполі 9 березня, здійснений російськими військами. Він пообіцяв притягнути Путіна до відповідальності за скоєні злочини.

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