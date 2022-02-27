Жителям міста дозволили вийти зі сховищ.

Ситуація у Миколаєві станом на ранок 27 лютого є стабільною.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

"Ситуація в місті наразі стабільна. Можна вийти з укриттів, сходити в магазин. Орієнтовно із 9 до 11 будуть зведені мости. Після 11 знову їх розведемо", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім сьогодні повідомив про створення обласної "Муніципальної варти".

Раніше стало відомо, що через Миколаїв зі стріляниною пройшли танки. Потім повідомлялося, що обласний центр знаходиться під контролем України.

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