Мер міста Охтирка на Сумщині порадив цивільним зберігати спокій і не геройствувати.

Мер міста Охтирка на Сумщині Павло Кузьменко розповів про ситуацію в місті на 1 березня і дав поради для цивільних осіб.

Відеозвернення до охтирчан він виклав у Facebook.

У першу половину дня 1 березня ситуація в місті спокійна. Мер дозволив відкрити магазини і ринок на кілька годин. Він також дав поради для цивільних в умовах війни.

Зберігати спокій. Ворог хоче змусити нас панікувати і деморалізувати. Ворог повинен викликати у нас холодну злість.

Поважайте один одного. Якщо у вас є зброя - не поспішайте її застосовувати. Якщо зброя є в іншого цивільного - не провокуйте його.

По можливості захоплюйте в полон російських солдатів. Нехай вони передадуть рідним, що в Україні їх чекає пекло.

Якщо військові або поліція зупиняють вас, просять показати документи або вийти з машини - виконуйте будь-які їхні вимоги негайно і без сперечань.

Об'єднуйтеся один з одним, з рідними і сусідами. Не хаміть один одному.

Бережіть своє життя і життя рідних. Не варто вважати себе героями і крутими бойовиками. Допомагайте військовим провізією і продуктами, але не лізьте самі на танки і міни.

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