З початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували майже 12 тисяч окупантів.

Мер Житомира Сергій Сухомлин продовжує соромити депутатів, які тікають з міста на тлі війни Росії проти України.

Раніше Сухомлин повідомив про втечу колишнього нардепа Верховної Ради Віктора Развадовського до Польщі. Вдень 8 березня міський голова поінформував про ще одного політика, втім, прізвища його обіцяв не розголошувати.

"Продовжую хроніку поведінки депутатів різних рівнів. Я поки що не називаю прізвище цього депутата, але в цього депутата є автомобільний салон зі Сполучених Штатів", - натякнув Сухомлин.

За словами мера Житомира, депутат вивіз до Польщі свою дружину, а зараз займається перегоном транспорту за кордон.

"Він вивіз свою дружину до Польщі, а зараз переганяє всі свої авто і джипи свого автосалону. Я поки що не називаю його прізвище, але в мене прохання до цього депутата: Залишайся людиною. З тебе – два джипи для ЗСУ. Обіцяю фото передачі військовим", - висловився Сухомлин.

За 12 днів війни в Україні противник поніс величезні бойові втрати. За цей час Збройні сили України ліквідували майже 12 тисяч окупантів.

Загалом, темп просування російських загарбників значно уповільнився, констатують у Генштабі ЗСУ.

Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України здійснює успішне відбиття ракетно-авіаційних ударів та засобів повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття критичних об’єктів України та угруповань військ.

Окупанти залякують населення північної частини тимчасово окупованої території АР Крим наступом Збройних Сил України. Крім того, ФСБ створює там оперативні групи для роботи з населенням, зокрема для виявлення спротиву.

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