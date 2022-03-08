Ігор Терехов / фото УНІАН, Андрій Марієнко
Мер Харкова Ігор Терехов сьогодні, 8 березня, в національному ефірі розповів, що російські окупанти намагалися підкупити його. Скрін листування він прикріпив в якості доказів.
У повідомленні від громадян РФ йдеться про те, щоб Терехов не доводив ситуацію до гуманітарної катастрофи. Для обговорення гарантій безпеки йому запропонували звернутися в певний Telegram-канал.
На що мер Харкова відповів дуже просто: "Іди на х*й!".
"Я отримав те ж повідомлення, як і чиновники з обласної адміністрації. Я не реагую на це. Про що ми можемо говорити?",- прокоментував ситуацію Терехов.