Вони закликали інших російських військовослужбовців скласти зброю і підкреслили, що рано чи пізно у народу Росії лопне терпіння і він візьметься за зброю, щоб повалити уряд.

Полонений російські військовослужбовці розповіли, як 23-го лютого їм віддали наказ нападати на Україну.

Про це вони сказали на прес-конференція в Києві.

Полонений Сергій Галкін з 15-ї окремої мотострілецької бригади розповів, що 23 лютого його бригада прибула в Курську область (межує з Сумською областю в Україні).

"23-го числа приблизно о 10 годині ранку командир бригади підполковник Марушкін, побудувавши весь особовий склад... на спільній побудові довів Наказ верховного Головнокомандувача, президента Російської Федерації Володимира Путіна про наступ на Україну, захоплення столиці – Києва, а також захист нібито населення від фашизму і тиранії, які присутні в Україні", - сказав він.

При цьому, запевняє Галкін, спочатку їм сказали, що вони їдуть на спільні з Білоруссю навчання.

За його словами, командири роти відібрали у військовослужбовців телефони та документи.

"Приблизно в районі 11 години ночі командир роти капітан Сарайкін побудував роту біля машин, роздав нам червоні пов'язки, щоб ми їх прив'язали на ліву ногу і ліву руку... о 4 годині ранку нас підняли, все по машинах, якісь підрозділи нашої бригади вже поїхали вперед",- розповів Галкін.

Зокрема, вперед, зазначив він, виїхала 21-а "важка" мотострілецька бригада, в якій були танки та артилерія.

"Вони поїхали вперед, ми висунулися за ними... наближаючись до прикордонного посту, бо першою пройшла вже "важка" бригада, ми побачили, що пост був весь розбитий, там знаходилися вбиті українські військові, валялися українські прапори", - сказав Галкін і додав, що так вони зрозуміли, що заїхали на територію України.

Пізніше вони увійшли до Чернігівської області. Місцеві жителі, яких вони зустрічали, закликали російських військових забиратися додому.

"У радіоефірі вночі, приблизно о другій годині ночі, ми почули, що 15-ту окрему мотострілецьку бригаду, нашу бригад, повністю... вони застрягли в болотах, загрузли. Почався у них обстріл. Бригаду повністю розбили" - розповів Галін.

Так, додав він, командир їх взводу прийняв рішення "відступати додому". Через кілька днів по дорозі їх зустріло місцеве населення, зав'язалася перестрілка і російські військовослужбовці вирішили здаватися.

На питання, які підрозділи разом з їх, заходили захоплювати Україну, Галкін розповів, що крім 15-ї окремої мотострілецької бригади також в Україну зайшли 385-а артилерійська бригада, 92-а ракетна бригада, 21-а "важка" мотострілецька бригада, а також рота спецназу Головного розвідувального управління.

Участь у прес-конференції також взяли полонені військовослужбовці 15-ї окремої мотострілецької бригади Володимир Рассказов, Олександр Яковчук, Сергій Блажко, Максим Черник, Денис Ніколаєв і Максим Дем'янов.

Дем'янов розповів, що їх бригада раніше брала участь у захопленні Криму, а також воювала в Сирії.

Полонені вибачилися перед громадянами України і закликали інших російських військовослужбовців відмовлятися йти в Україну. Крім того, вони висловили готовність виступити проти влади Росії.

"Своєму головнокомандувачу хочу сказати, щоб він припинив впливати на Україну своїм терористичним актом. Тому що, коли ми повернемося, ми встанемо проти нього", - сказав Рассказов.

Яковчук додав: "своєму керівництву хочу сказати, що я шкодую, що пішов з війною на Україну, що коли я приїду додому, піду проти своєї влади, проти Путіна", а Блажко запевнив, що полонені визнають свою провину, і розуміють, що вони військові злочинці.

У свою чергу Галкін заявив: "своєму керівництву наших військових частин я хотів би сказати, що вони вчинили підло. Вони вчинили стосовно нас зрадницьки... армія призначена для захисту своєї держави, але не для нападу на інше".

Він закликав російську армію і всіх розсудливих людей в Росії скласти зброю, "щоб це не тривало, щоб президент Російської Федерації Володимир Путін припинив подальші бойові дії, припинив бомбардування, припинив посилати сюди військовослужбовців своєї армії для знищення мирного населення, дітей, для завдання авіабомбових ударів".

Також Черник заявив, що "ніяких тут, як нам говорили, фашистів або гніту народу українського немає". Він закликав російських військовослужбовців одуматися і скласти зброю.

"Тут немає ні фашистів, ніяких лиходіїв. Ми воюємо проти мирної нації, яка жила чудово і жила б ще - без нас", - підкреслив він.

Крім того, Черник додав: "Верховному Головнокомандувачу хочу сказати, що довго все ось це замовчувати і ховати не вийде. Таких, як нас, пацанів тут дуже багато. Рано чи пізно вони повернуться додому. І рано чи пізно у народу лопне терпіння, і народ візьметься за зброю, щоб повалити такий уряд, який своїх пацанів обманним шляхом кидає як гарматне м'ясо".

Також учасникам прес-конференції поставили запитання, що вони відчували, коли стріляли в мирних жителів України, і як це - вбивати маленьких дітей. На це питання вони толком не могли відповісти, лише зазначивши, що це "нелюдяно", і що "жахливо, коли відбуваються такі речі".

"У цій ситуації ми - фашисти", - сказав Черник.

Як раніше повідомляв УНІАН, російські військові, захоплені в полон в Україні, заявили, що після повернення на батьківщину підуть проти Путіна.

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